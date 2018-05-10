Ayşen Gruda'dan kötü haber! Ayağını çatlattı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisine yapılan sinema salonlarına, Türk Sineması’nın Usta isimleri Ayşen Gruda ve Şener Şen’in adı verildi. Açılışa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Usta Oyuncular Ayşen Gruda, Şener Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği usta oyuncular, isimlerine açılan salonların açılışını birlikte gerçekleştirdi. Usta oyuncu Ayşen Gruda başına gelen görünmez kazayı anlatınca salondakileri güldürdü.

Sanatın toplumların şekillenmesinde en önemli unsur olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “ Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri eksilmiştir diye bir tabiri var, çok değerli ve çok önemli. Buradaki bütün isimleri çok tartıştık çok düşündük. En başta merkezimizin Atatürk Kültür Merkezi olması. Bunların hepsine çok düşünerek , çok ince hareket ederek karar verdik. Bu milleti millet yapan sanat, sanat ve sanatçının hayatın her evresine kattığı değerler. Milletimizin millet oluşuna en değer katmış sanatçılar kimler var, bu salonlara kimlerin isimlerini verebiliriz dediğimizde aklımıza Ayşen Gruda ve Şener Şen geldi. Onun için isimlerini burada yaşatacağız. Bu güzel kültür merkezimin bu güzide iki salonuna isimlerini verdik, sizler bu ay boyunca da filmlerini burada izleyeceksiniz” dedi.

"Çok mutluyum, çok"

Salonlara isminin verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Türk Sinemasının Domates Güzeli lakaplı sanatçısı Ayşen Gruda, “Çok mutluyum ki, böyle bir salonda benim adım var ve Şener Şen’in adı var. Çok mutluyum, çok. Kusura bakmayın ayağımda çatlak var. Tencere kapağı düştü tam oraya. Onun için Kemal’e yaslanarak geziyorum, kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

"Salonlara adımızın verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor"

Usta Sanatçı, Şener Şen ise,” Böyle güzel bir kültür merkezinin açılışındayız. Duyarlı belediye başkanımızın ve sizlerin talebiyle salonlara adımızın verilmesi bizim için özel bir anlam ifade ediyor. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” diye konuştu.

Alper Suat Tutaşı - Hülya Keklik

