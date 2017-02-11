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Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

11 Şubat 2017 16:00

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Emre Akbaba’nın pasıyla ceza yayı sol tarafında topla buluşan Vagner Love’ın pasında penaltı noktası üzerinde Fernandes’in vuruşunda top sol köşeden filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada, sağ kanattan Gassama’nın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fernandes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

16. dakikada Tzavelas’in sol kanattan ortasına hareketlenen Efecan, topu müsait pozisyondaki Fernandes’e aktardı. Şilili oyuncunun vuruşunda top üstten dışarı gitti.

29. dakikada, Landel’in pasında rakibini şık bir çalımla geçen Love’un şutunda top az farkla auta çıktı.

45. dakikada Efecan’ın vuruşunda, kaleciden seken topa düzgün bir vuruş yapan Vagner Love topu ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada Serdar Gürler’in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Scekic’in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada sağ çaprazdan ilk rakibini geçerek ceza sahasına giren Vagner Love’un şutunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Efecan’ın ortasında arka direkte Emre Nefiz’in kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Erkan Akbulut xx, Osman Gökhan Bilir xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xxx, Efecan Karaca xxx, Emre Akbaba xxx, Emre Nefiz (dk. 77 xx), N’Sakala xxxx, Tzavellas xxxx, Omeruo xx, Junior Fernandes xxx (Orvil Plet dk. 72 xx), Lamine Gassama xxx, Darko Lazic xx (Birol Parlak dk. 63 x ), Vagner Love xxxx

Yedekler: Zdenek Zlamal, Berkan Emir, İsmail Aissati, Taha Yalçıner

Teknik Direktör: Safet Susic

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Serdar Gürler xx, Dos Santos xx, Jonathan Ring xx (Murat Duruer dk. 46 xx), Escobar Baruffi xx (Muriç dk. 46 xx), Kamal Issah xx (Scekic dk. 23 xx), Abdul Rahman Khalili xx, Anıl Karaer xx, Etien Velikonja xx

Yedekler: Cengiz Demirtaş, Ferhat Görgülü, Vedat Milinkoviç, Orhan Şam

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Junior Fernandes (dk. 6), Vagner Love (dk. 45), Emre Akbaba (dk. 49) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Lazic (Aytemiz Alanyaspor), Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

(Erdal Anak / İHA)

Etiketler: ALANYASPOR, Gençlerbirliğ, Süper Toto Süper Lig


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