Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 4-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti ve zirveyi getiren golleri, 13. dakikada Cenk Tosun, 39. dakikada Ryan Babel, 48. dakikada Quaresma ve 73. dakikada Marcelo kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 54. dakikada Vagner Love’dan geldi. Bu sonuçla puanını 41’e yükselten Beşiktaş, Medipol Başakşehir’in 2 puan önüne geçerek liderliğe yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan arka direğe ortasına Talisca’nın kafa vuruşunu kaleci Zlamal kolaylıkla kontrol etti.

12. dakikada ceza alanı sağ çaprazda topu kontrol eden Querasma’nın uzak köşeye vuruşunu kaleci Zlamal uzanarak tuttu.

13. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma’nın altı pasa ortasına iyi yükselip kafayı vuran Cenk Tosun topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada Beşiktaş sol kanadında topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç’ın, ceza alanına doğru ortasına ceza sahası içerisinde Vagner Love dokunamadı. Top ters taraftan tehlikeli bölgenin dışına çıktı.

23. dakikada Beşiktaş defansının yaptığı hatayla topu önüne alan Efecan Karaca, topu Vagner Love’ye attı. Vagnar Love, ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Fabri’yi çalımladı ve topu yerden kaleye gönderdi. Love’un kaleye gönderdiği topu savunmada Dusko Tosic son anda uzaklaştırdı.

39. dakikada Tolgay Arslan’nın ara pasında topu önüne alan Babel, ceza alanı üzerinde kaleci Zlamal ve 2 Alanyasporlu oyuncuyu tek hareketle yere yatırarak topu ağlara gönderdi. 0-2

47. dakikada sağ kanattan köşe vuruşu için topun başına geçen Ricardo Quaresma, ortasını ön direğe gönderdi. Alanyaspor’da Carlos Garcia topu uzaklaştırmak isterken topa eliyle müdahale etti ve penaltıya sebebiyet verdi. Beşiktaş’ta penaltı için topun başın geçen Quaresma topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 0-3

53. dakikada Alanyaspor’da Guerrier, Beşiktaş kalecisi Fabri’nin müdahalesiyle ceza alanı içerisinde yerde kalınca hakem Alper Ulusoy bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Aytemiz Alanyaspor’da penaltı vuruşu için topun başına geçen Love, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımının ilk golünü attı. 1-3

62. dakikada Berkan emir’in sol kanattan ön direğe ortasına yükselen Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

63. dakikada Efecan’ın sağ kanattan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Guerrier’in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarıya gitti.

66. dakikada Adriano’nun, ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

72. dakikada Alanyaspor’da kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Love’un vuruşunu Beşiktaş kalecisi Fabri sağ alt köşeden çıkardı.

73. dakikada Beşiktaş’ta sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Quaresma topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Beşiktaş’ta topa iyi yükselen Marcelo kafayla topu kaleci Zlamal’ın sağından ağlara gönderdi. 1-4

83. dakikada sol kanatta topu kazanan Quaresma’nın pasında altı pas içinde dokunan Tosic’in vuruşu direkten oyun alanına döndü. Daha sonra Alanyaspor savunması topu kornere gönderdi.

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