AYTEMİZ ALANYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ

(Maç saat 20:00'da başlayacaktır)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Berkan, Carlos, Fofana, Birol, Aissati, Emre, Efecan, Guerrier, Taha, Plet.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Camurak

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 38 puanla zirve iddiasını sürdüren siyah-beyazlı takım, bu akşamki maçı kazanarak liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Savunması formda

Siyah-beyazlı takım, son haftalarda başarılı savunmasıyla dikkati çekiyor.

Resmi maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'a 1-1 berabere kalarak alan Beşiktaş, ardından yaptığı 4 maçta kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupadaki ikişer maçta gol yemedi.

Hücumdaki güç Cenk Tosun ile Talisca

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli oyuncuları yine Cenk Tosun ile Anderson Talisca olacak.

Sakatlığının ardından görev aldığı iki resmi maçta da gol atmayı başaran Talisca ile ligdeki son 4 karşılaşmada 4 gol bulan Cenk, Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımlarının galibiyeti için gol arayacak.

Hutchinson, kart sınırında

Beşiktaş'ın önemli oyuncularından Atiba Hutchinson, sarı kart sınırında görevini yapmaya devam ediyor.

Orta sahada savunmaya dönük başarılı oyunuyla dikkati çeken tecrübeli oyuncu, gördüğü 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Hutchinson, bu akşamki karşılaşmada kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftadaki Atiker Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.