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Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi gün oynanacak (BJK Alanya)

Ligde liderin hemen ardında takipte olan Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk oluyor. Maçta Siyah Beyazlılar mutlak 3 puan hedefleyip sürprize yer vermemeye çalışacak. Peki Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta oynanacak, Alanya BJK maçı hangi gün kaçta başlıyor? İşte aklınıza takılan bu soruların cevabı.

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi gün oynanacak (BJK Alanya)

20 Ocak 2017 23:58

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, antrenman çalışmalarını sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Beşiktaş maçı hazırlıkları alt yapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde yapıldı. Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk, 5'e 2 pas çalışmasının ardından idman taktik çalışmayla noktalandı.

“Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu”
İdmanı izleyen Sportif Direktör Taner Savut, yollarını ayırdıkları ve 3 sezondur birlikte büyük başarılar yaşadıkları Kalpar'a teknik direktörlük hayatında başarılar diledi. Pazartesi Günü Beşiktaş ile normalde sezonun ikinci yarısının ilk maçını oynayacaklarını söyleyen Savut, "Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu. Alt yapı hocaları nezaretinde Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir takım ama kendi sahamızda oynayacağız. Yapılaması ve yapılmaması gerekenler konusunda hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Puan ve puanlar için çalışacağız" dedi.

“Guerrier rahatsızlığını atlattı”
Takımda eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Savut, Deniz Vural'ın uzun süren sakatlığının söz konusu olduğunu, Sackey'in bireysel performans antrenörü eşliğinde çalıştığını belirtti. Beşiktaş maçında Candeias ve Omeruo'nun da kart cezalı olacağını hatırlatan Savut, Guerrier'in de ufak rahatsızlığını atlatarak takımla birlikte çalıştığını bildirdi. (Rıdvan Turşak / İHA)

“Devre arasında iyi hazırlandık”
Beşiktaş maçından umutlu olduğunu dile getiren Savut şöyle konuştu:
"Devre arasında iyi hazırlandık. Yaşanan gelişmelerin takımı çok etkilemeyecek. Son maçta şansız bir maç oynadık. Maçın ilk dakikasında gol yedik, sonra 2 ve 3. goller geldi. Bunlar altından kalkacak kolay şeyler değil. Ancak maçta reaksiyon gösterdik ve toparlandık, çabaladık ama sonucu puan ve puanlara getiremedik."

“Gerçek performansımızı sahaya yansıtacağız”
Savut, takımda çok önemli oyuncularının eksik olduğunu ve bu oyuncuların da yerlerinin zor doldurulduğunu ifade ederek, "Afrika kupasında oyuncularımız var, sakatlıklarımız var ama tam kadro hazırlandığımızda gerçek performansımızı sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum.” 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 20:00

Maçın günü: 23 Ocak 2017

Stadyum: Alanya Stadı

Maçın hakemi: Alper Ulusoy

Canlı Yayın: Beinsports

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Ocak Cumartesi
13.30 Akhisar Belediyespor - Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
19.00 Bursaspor - Adanaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kardemir Karabükspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

22 Ocak Pazar
13.30 Gaziantepspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
13.30 Osmanlıspor - Antalyaspor: Özgür Yankaya
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

23 Ocak Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy 

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