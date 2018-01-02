Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı

Boşnak çalıştırıcı Safet Susic ile yollarını ayıran A. Alanyaspor'un, Hikmet Karaman’la prensipte anlaştığı öğrenildi. Yurt dışında olan Hikmet Karaman'ın yardımcılarının kulüp tesislerini gezdiği belirtilirken, Karaman'ın yurda dönmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Öte yandan Hikmet Karaman'ın sosyal medyadan tebrikleri kabul ederek, A. Alanyaspor'un resmi internet sayfasının paylaşımlarını da kendi duvarında paylaştığı görüldü.

15. takımı olacak

Hikmet Karaman, A. Alanyaspor ile birlikte kariyerindeki 15. takımı çalıştırmış olacak. Tecrübeli teknik direktör daha önce Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'un başında görev yapmıştı.

Erdal Anak

