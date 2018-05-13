Aytemiz Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak Osmanlıspor'un Beşiktaş'a mağlup olmasıyla ligde kalmayı garantileyen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendirerek, ligde kalmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Takımın başına geçtiğinden bugüne destek veren herkese teşekkür eden Bakkal, "Alanya'da inanılmaz bir destek vardı. Birbirimize inanmıştık. Bu da sonuçlara yansıyordu. 10'uncu haftayı bitirdik ve son 1 hafta kala kümede kaldık. 21 puanla aldığımız takım şuanda 37 puanla ligde kalmayı garantiledi. Hem kulüp yapısı olarak hem de oyuncu grubu olarak ligi hak eden bir takım bazı şeyleri ertelemişti onu hatırlattık. Oyuncularım da cevap verdi. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Böyle maçlarda taktik bile çalışmıyoruz"

Bu sene aleyhine olan hakem kararlarının kendisini inanılmaz yıprattığını ifade eden Bakkal, "8. takımı kurtarmanın hazzını yaşıyorum. Bu da benim için ayrı bir onur bilmiyorum. Bende ne tür yıkıntılar bırakıyor içeride bilemiyorum ileri yaşlarda göreceğiz herhalde ama bir şehri kurtarmak onlarla beraber bu sevinci yaşamak inanılmaz. Böyle maçlarda önce taktik bile çalışmıyoruz" diye konuştu.

Uğur Yiğit - Onur Erden - Veysel Korkmaz