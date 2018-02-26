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Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile anlaştı!

Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yolları ayrılan Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı.

Aytemiz Alanyaspor Mesut Bakkal ile anlaştı!

26 Şubat 2018 12:34
 

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