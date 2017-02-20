Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Spor »
  • Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic: Trabzonspor karşısında çok şanslıydık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic: Trabzonspor karşısında çok şanslıydık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, maçın ilk yarısında çok şanslı olduklarını belirterek, ilk yarıya objektif baktıklarında Trabzonspor'un 3-4 gol atması gerektiğini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic: Trabzonspor karşısında çok şanslıydık

20 Şubat 2017 23:19
Trabzonspor Alanyaspor foto özet - Tıkla İzle

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Trabzonspor maçı ardından düzenlenen basın toplantısında çok şanslı olduklarını vurguladı. Susic, "Maçın ilk yarısında çok şanslıydık, iyi oynamadık. İlk yarıda objektif olarak Trabzonspor’un 3-4 gol atması gerekiyordu. Kariyerimde bekli de ender ilk yarıda 2 oyuncu değiştiriyorum. Ama başka çarem kalmadı ve bu nedenle değişiklik yaptık. Bu maç bana zaaflarımızı gösterdi. Şuanda neden 40 gol yediğimizi daha iyi anlıyorum. Bugün şansımız çoktu ve Allah’ın da bizi koruduğuna inanıyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) Trabzonspor ile Alanyaspor yenişemedi; seri bozuldu

Gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını belirten Susic, “Ofansif futbolu seviyorum. Trabzonspor çok kaliteli bir takım. Biz ligde kalmak için savaşıyoruz. İnşallah gelecek maçlarda da şansımız yanımızda olur. Takıma dönecek oyuncuların da katkılarıyla gelecek haftalarda daha iyi olacağız” şeklinde konuştu. 

Gökmen Şahin - Ozan Köse


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!