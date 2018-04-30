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Aytemiz Alanyaspor’da Fernandes şoku

Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor’da sol kanat oyuncusu Fernandes, sol arka üst adalesinden sakatlandı. Şilli futbolcu en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Aytemiz Alanyasporda Fernandes şoku

30 Nisan 2018 17:16

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Osmanlıspor’u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor’da Fernandes şoku yaşanıyor. Ligde geçen hafta deplasmanda Kayserispor’u 2-1 yenerek rahat bir nefes alan Alanyaspor, Junior Fernandes’ten gelen kötü bir haberle sarsıldı. Kayserispor maçının 36. dakikasında sakatlanarak yerini Efecan Karaca’ya bırakan Şilili futbolcunun bugün yapılan sağlık kontrolünde sol arka üst adalesinden yırtık tespit edildi. Kulübün sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Fernandes’in cumartesi günü oynanacak kritik Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Başarılı oyuncu, bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.  

 

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