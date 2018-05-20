Aytemiz Alanyaspor’dan istikrarlı kapanış

2016-2017 sezonunda çıktığı Süper Lig’de kalıcı olmayı başaran Aytemiz Alanyaspor, ligdeki hem ilk sezonunda hem de bu sezon 40 puan toplayarak istikrarlı bir performans ortaya koydu. Bu sezona ligi yakından tanıyan Saffet Susiç yönetiminde başlayan turuncu-yeşiller, çıktığı 17 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alınca deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Ardından göreve gelen Hikmet Karaman’la 6 müsabakada alınan 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet de Karaman döneminin kısa sürmesine neden oldu. Son olarak teknik adamlık koltuğu için Mesut Bakkal’ı seçen turuncu-yeşilliler Bakkal’la birlikte yükselişe geçti. 11 maçta alınan 5 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12. sıraya kadar yükselen Akdeniz ekibi geçen sezon topladığı puana da ulaşmış oldu. Aytemiz Alanyaspor geçen sezona da Hüseyin Kalpar’la başlamış fakat Kalpar’ın devre arasında takımdan ayrılmasının ardından koltuğu Safet Susiç devralmıştı.

İki sezondaki atılan ve yenilen gollerde birbirine yakın

Süper Lig’e çıktığı ilk sezonda 12 galibiyet, 4 beraberlik, 18 mağlubiyet alan Alanyaspor, rakip filelere 54 gol bırakırken kalesinde 65 gole gördü ve sezonu -11 averajla noktalamıştı. Bu sezonu ise 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyetle kapatan Aytemiz Alanyaspor, attığı 55 gole karşılık kalesinde 59 görerek sezonu -4 averajla tamamladı.

Vagner Love’ın gidişi gol sorunu oluşturmadı

Geçen sezon attığı 23 golle Aytemiz Alanyaspor’u sırtlayan isim olan Vagner Love, bu sezon devre arasında 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu. Ligin ilk yarısında Akdeniz ekibinin attığı 28 golün 10’una imzasını atan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor ligin ikinci yarısında rakip fileleri 25 kez havalandırdı.