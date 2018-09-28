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Aytemiz Ankara'da 15'inci istasyonunu açtı

Aytemiz Ankara'da 15'inci istasyonunu açtı
Aytemiz Ankara'da 15'inci istasyonunu açtı

Türkiye genelinde 600’ün üzerinde istasyonu bulunan Aytemiz, Ankara’da 15’inci istasyonunu Çubuk’ta açtı.

Türkiye genelinde 600'ün üzerinde istasyonu bulunan Aytemiz, Ankara'da 15'inci istasyonunu Çubuk'ta açtı. Açılış törenine Aytemiz Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, Satış Müdürü Engin İnaltekin, Ankara Saha Müdürü Servet Yıldız, işletme ortaklarından Yılmaz Aydoğmuş ve İrfan Avcı başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. 

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Aytemiz Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, akaryakıt sektöründe Aytemiz'in hızlı büyümesine devam ettiğini söyleyerek; “Bugün burada Türkiye'deki 571'inci lisanslı istasyonumuzu hizmete açıyoruz. Hepimizin bildiği gibi sektörümüz insanların temel ihtiyaçlarına hitap eden ve sürekli dinamik bir sektör. Çünkü insanların iki temel ihtiyacı var. Bunlardan biri gıda diğeri ise enerji. Ankara ili de sektörümüz içerisinde büyük önem taşıyor. Biz de yatırımlarımız doğrultusunda başkentimize gereken önemi vermeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Öz Hasanoğulları Petrol'ü de bünyemize katmış bulunuyoruz. Kendilerine bu vesileyle bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

Öz Hasanoğulları Petrol'ün işletme ortaklarından Yılmaz Aydoğmuş ise Aytemiz'in bir aile gibi kendilerine destek verdiklerini ifade ederek; “Aytemiz son zamanlarda öne çıkan yenilikçi ve şaşırtan hizmetleri ve konseptleriyle göz dolduruyor. İlgi ve anlayışları da bizler için gerçekten çok önemli. Ayrıca son dönemdeki marka yatırımı ve iletişim faaliyetleri de son derece başarılı. Tüm bu nedenlere dayalı olarak Aytemiz çatısı altında yer almaktan gurur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum” diye konuştu.

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