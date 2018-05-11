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Aytemiz yeni reklam filmini çekti

Bir önceki reklam filminde motorcu dostu kampanyasını tanıtan Aytemiz, ikinci reklam filminde elektrikli araç hızlı şarj ünitesi ve ücretsiz internet hizmetini tanıtıyor.

Aytemiz yeni reklam filmini çekti

11 Mayıs 2018 11:26

Aytemiz yeni reklam kampanyalarını tanıtmak için çektiği reklamlardan ikincisini çekti. Bir önceki reklam filminde, motorcu dostu istasyonlarını duyuran şirket, bu seferki filminde elektrikli araç hızlı şarj ünitesi ve ücretsiz internet hizmetini konu alıyor. 

Reklam filminde bir istasyon sahibini canlandıran ve Aytemiz’in kendisiyle rekabet etmesinden rahatsız olan Güven Kıraç; istasyonu ikinci kez ziyaret ediyor. İlk ziyaretinde motosiklet sürücüsü oğluyla karşılaşarak şaşıran Güven Kıraç bu kez kendisi elektrikli otomobiliyle istasyona gelerek istasyon çalışanlarını şaşırtmaya çalışıyor. İstasyonda, ‘Araçtan Öde’, ‘Motorcu Dostu’ istasyon ve ‘Aytemiz Optimum’ akaryakıtlarının yanı sıra elektrikli hızlı şarj noktasını gören ve bir de aracı şarj olurken ücretsiz internet hizmetinden yararlanabileceğini öğrenen Kıraç, bir kez daha şaşırıyor. 

Şirketin müşterisine sunduğu şaşırtan hizmetlerin esprili bir dille resmedildiği reklam filminin kreatif direktörlüğünü Çağrı Çelik ve Saadettin Konukseven, yönetmenliğini de Şener Sonuşen üstlendi.  

Etiketler: aytemiz

 

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