Aytemiz’den Kamu-Sen üyelerine akaryakıt kolaylığı

Kaliteli ve yenilikçi hizmet verme amacıyla faaliyet gösteren Aytemiz, imzaladığı sözleşmeyle Aytemiz Kart avantajlarını sayıları 420 bini aşan Türkiye Kamu-Sen üyelerine de sunacağını duyurdu. Şirket açıklamasına göre, sözleşme kapsamında Aytemiz istasyonlarından Aytemiz Kart alan ya da daha önce almış olduğu Aytemiz Kart’ını aktif hale getiren ve kart bilgilerini eksiksiz olarak dolduran tüm Kamu-Sen üyeleri, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında LPG/Otogaz, benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek.

Açıklamaya göre kampanyaya katılmak isteyen Kamu-Sen üyelerinin, Aytemiz tarafından belirlenen kısa mesaj numarasına tüm operatörlerden TKS yazarak 16 haneli Aytemiz Kart numarasını, isim ve soyismi aralarında birer boşluk bırakarak kısa mesaj olarak göndermesi yeterli olacak.

“Büyük bir memnuniyet duyuyoruz”

İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Aytemiz Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de faydalı olacağına inandığını dile getirerek “Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt şirketi olarak her zaman müşteri memnuniyetini ilk sırada tutuyoruz. Tüketicilerimize kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunmak için çabalıyoruz. Aytemiz Kart projemizde bunlardan bir tanesi. Aytemiz Kart kullanımının yaygınlaştırılması için yoğun olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ile imzaladığımız bu anlaşmanın iki taraf için de faydalı olacağına inanıyorum. Bu anlaşma kapsamında tüm Türkiye Kamu-Sen üyelerine anlaşmalı istasyonlarımızdan avantajlı yakıt alım fırsatı vermiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Öte yandan imza töreninde bulunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yapılan anlaşmanın her iki taraf için de faydalı olmasını temenni ederek “Biz üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarını yalnızca toplu sözleşme ya da iş yaşamı ile sınırlı tutmuyoruz. Üyelerimize sunduğumuz hizmetlerle onların hayatlarını her alanda kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. Üyelerimiz bu anlaşma ile birlikte Türkiye Kamu-Sen’li olmanın ayrıcalığını bir kez daha yaşayacaktır. Türkiye’nin her bölgesinde 600’e yakın akaryakıt istasyonu ile hizmet veren Aytemiz’e bu imkânı üyelerimize sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.