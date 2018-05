Ayvacık-Küçükkuyu tünelleri 2019’da hizmete açılıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan yaptığı açıklamada, Kazdağları rampalarının Çanakkale-İzmir arasındaki sorunlu bir ulaşım noktası olduğunu söyledi.

Turan, bu bölgenin yaşanan kazalar ve ölümler ile hafızalarda yer ettiğini dile getirerek, “Çanakkale'miz bir marka kent, bu marka kentte çok farklı alt başlıklar var. Her ilçemiz her bölgemiz ayrı bir kıymet. Bugün Küççükuyu’da Midilli seferleri için açılacak olan gümrük kapısı ve ilgili birimin hizmet açılış töreni için Küçükkuyu’dayız. Bu tarafa gelmişken tünelimizi ziyaret edelim istedik. Tünel bu bölge için bir can damar. Takriben 1 saati bulan Küçükkuyu rampaları, bu tünellerin bitmesiyle bu mesafe 5-10 dakika gibi kısa bir sürede geçilecek. İki tane tünelimiz var burada T1 ve T2 diye. Şuan T1’in içindeyiz. Toplam uzunluğu bin 700 metre olan mesafenin aşağı yukarı bin 200 ila bin 300 metreleri bitmiş durumda. Kalan bölümünde inşallah yılsonuna kadar bitmesini diretiyor çalışanlar. Buraya gelerek çalışanların derdi var mı, isteği var mı diye onları dinledik. Çanakkale’nin turizmine, sanayisine çok büyük katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Çanakkale merkezden İzmir hattı üzerine en çok ölümün ve kazanın olduğu, en çok sorunun olduğu yer bu bölge. Küçükkuyu rampalarının da tünellerden sonra yoluna girmesiyle, muazzam bir imkan elde etmiş olacağız. Çok daha keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulacağız” diye konuştu.

Millete hizmet etmekten çok büyük bir keyif aldığını dile getiren Turan, “Her şeyin en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Büyük şehirlerimize yaşam kalitesini arttıran ne varsa buralarda olsun istiyoruz. Bununla ilgili tüm ilçelerimizdeki hastaneler, yollar, okullar, tüneller, köprüler hepsiyle ilgili ciddi bir görevimiz ve emeğimiz var. İnşallah bunlarla ilgili takip sürecini de yakından inceleyeceğiz” diye konuştu.