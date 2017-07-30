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Ayvacık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkiinden lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacıkta 30 kaçak göçmen yakalandı

30 Temmuz 2017 17:52
Ayvacık'ta 30 kaçak göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, gece karanlığından istifade edip yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek için Kadırga Burnu mevkiinden denize açılan aralarında kadın ve bebeklerin de bulunduğu Afganistan, Kongo, Gine ve Kamerun uyruklu 30 göçmenin botu Sahil Güvenlik Mobil Radar Timi tarafından tespit edildi. Aynı bölgede devriye görevi yapan SAGET 35 Bot Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenler konusunda uyarıldı. Ekibin yaptığı operasyonda 12’si çocuk, 7’si kadın toplam 30 kaçak göçmen Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Islak ve aç olan göçmenlere burada IOM ekipleri ve askeri personel tarafından giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, kimliklerinin belirlemesinin ardından Ayvacıktaki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 

Bekir Erdinç
 

Etiketler: Ayvacık, çanakkale


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