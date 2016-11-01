İnsan tacirlerinin temin ettiği lastik bot ile Ayvacık sahillerinden Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek için denize açılan kaçak göçmenlere gece Kadırga burnu açıklarında TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afgan ve Bangladeş uyruklu 27 mülteci bota alınıp Küçükkuyu’daki sahil güvenlik rıhtımına getirildi.

Aynı bölgede devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri deMidilli adasına geçmek için lastik bot ile yola çıkan 18 kişilik göçmen grubunu tespit etti. Yapılan operasyonda Suriye, Irak, Eritre ve Nijerya uyruklu 18 kaçak daha yakalandı.

Rıhtıma getirilen kaçaklara burada battaniye, eşofman, yiyecek ve su dağıtıldı. Mülteciler daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Bekir Erdinç