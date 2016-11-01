Diğer
Kategoriler

Ayvacık’ta 45 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde lastik botla denize açılan 45 mülteci yakalandı.

Ayvacıkta 45 kaçak yakalandı

01 Kasım 2016 10:54

İnsan tacirlerinin temin ettiği lastik bot ile Ayvacık sahillerinden Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek için denize açılan kaçak göçmenlere gece Kadırga burnu açıklarında TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afgan ve Bangladeş uyruklu 27 mülteci bota alınıp Küçükkuyu’daki sahil güvenlik rıhtımına getirildi.

Aynı bölgede devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri deMidilli adasına geçmek için lastik bot ile yola çıkan 18 kişilik göçmen grubunu tespit etti. Yapılan operasyonda Suriye, Irak, Eritre ve Nijerya uyruklu 18 kaçak daha yakalandı. 

Rıhtıma getirilen kaçaklara burada battaniye, eşofman, yiyecek ve su dağıtıldı. Mülteciler daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 

Bekir Erdinç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!