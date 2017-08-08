Ayvacık’ta 51 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, TCSG 8 Bot Komutanlığı ekipleri, Babakale köyü sahilinde bindikleri lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen kaçak göçmen, 1,5 mil açıkta operasyon yaptı. Operasyon sonucu yakalanan Suriye, Afganistan, Kongo ve Eritre uyruklu 51 kaçak göçmen, Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi. Ardından, kaçak göçmenlere ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı.

Kaçak göçmenler, kimlik belirlemesinin ardından Ayvacık’taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Bekir Erdinç