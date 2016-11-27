Hürmüz Boğazında rutin devriye görevi yapmakta olan SAGET 25 Bot Komutanlığı ekipleri, Bademli açıklarında lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmek için denize açılan kaçak göçmenlere operasyon yaptı. Suriye, Afganistan, Kongo ve Pakistan uyruklu göçmenlerin 64 kişi olduğunu belirleyen ekipler, bunların bota sığmayacağını anlayınca TCSG 28 Bot Komutanlığına haber verdi. TCSG 28 Bot ile Küçükkuyudaki Sahil Güvenlik Rıhtımına getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine Gönderildi.

Bekir Erdinç

