Ayvalık’ın en iyi lezzet noktaları belli oldu

Projede, çevresindeki adaları, doğal güzellikleri ve tarihi binalarıyla olduğu kadar, Girit ve Midilli adalarından gelen mübadil kültürü ve balkanlardan gelen Boşnak, Makedon yemek çeşitleriyle son derece zengin bir mutfak kültürüne ev sahipliği yapan Ayvalık’ın lezzet haritası çizilmesi planlanıyor.

Bu değerli birikimin gelişerek Ayvalık mutfağının uluslararası anlamda hak ettiği konuma ulaşması, yemek kültürünün korunması ve daha iyi bilinmesi, başta Ayvalık olmak üzere tüm coğrafya kültürüne büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bu amaç ile kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan “Ayvalık Lezzet Noktaları Projesi”, damak tadına düşkün herkes için bir rehber olmayı hedefliyor.

Ayvalık Lezzet Noktaları Web Rehberi niteliğindeki web sitesinde projenin tanıtımı, duyuru, yarışma ve online başvuruların yapılmasının yanı sıra projeye katılan tüm işletmelerin detaylı bilgiler ve fotoğrafları ile yer alacağı bir web rehberi olacak şekilde hazırlandığı öğrenildi.

Projede hedeflerinin hazırlanan web sitesi ve sosyal medya çalışmaları ile Ayvalık lezzetlerini daha çok insanın öğrenmesini ve Ayvalık tanıtımının daha etkin yapılmasını sağlamak olduğunu açıklayan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ‘’Bu hedefi gerçekleştirmek için hazırlanan Ayvalık Lezzet Noktaları web sitesi ile tüm işletmelerin projeye katkı sağlaması için özverili çalışmalar yaptık. Projenin dolayısıyla web sitesinin daha iyi tanıtılması için afiş, masa üstü tanıtım materyali ve Ayvalık Lezzet Noktaları manifestosu hazırlanarak kentimizdeki yiyecek-içecek işletmelerine dağıttık. Ayvalık halkının projenin içinde yer alması için yoğun çaba sarf ettik.’’dedi.

Başkan Gençer ‘’Web sitesi ile projenin bilinirliği arttırılmış ve kentimizin gastronomi anlamında zenginliği ortaya çıkarılarak tanıtımı yapılmıştır. Web sitesini ziyaret eden herkes, Ayvalık’ın sadece deniz turizmi yapılmadığını aynı zamanda yemek zenginliğini de keşfetme fırsatı buldu. Sanal ortamda ve medyada Ayvalık Lezzetlerinin daha iyi anlatılması için tanıtım videosu hazırladık. Bu video, Ayvalık olarak katıldığımız tüm fuarlarda da kullanılması amaçlıyoruz. Başarlı olan tüm işletmelerimizi kutluyor, başarılarının ve kalitelerinin devamını diliyorum’’dedi.

Emrah Elmas