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Ayvalık’ta 17 mülteci yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 17 kaçak göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Ayvalıkta 17 mülteci yakalandı

21 Şubat 2018 14:45

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Sarımsaklı bölgesinde fiber teknenin yanında bir grup yabancı uyruklu tespit etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 6'sı kadın, 5'i çocuk 17 Suriyeli kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı. Organizatör olduğu öne sürülen P.Ö. de gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen mültecilere battaniye, giyim eşyası, ilaç, su ve yiyecek gibi insanî yardımlar yapıldı. 17 kaçak, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. 

 

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