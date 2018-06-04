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Ayvalık’ta 2 kayıp balıkçı her yerde aranıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçtiğimiz hafta cumartesi gecesi meydana gelen tekne faciasında denizden çıkarılan Kerem İncedayı ve teknenin sahibi Volkan Çanakçı’nın cenazeleri toprağa verilirken, halen daha izlerine rastlanamayan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral için meraklı bekleyiş sürüyor. Kayıp olan 2 balıkçıyı bulmak için arama kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Ayvalıkta 2 kayıp balıkçı her yerde aranıyor

04 Haziran 2018 14:42

Ayvalık’ta, geçtiğimiz cumartesi günü açıldıkları teknenin alabora olması nedeniyle kaybolan 4 balıkçıdan Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı’nın cesetlerine ulaşılmasının ardından halen daha kayıp olan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral isimli balıkçılar için Altınova Mahallesi İskele mevkii Kum Adası’nın yaklaşık 3 mil açıklarında 28 metre suyun altında bulunan teknenin enkazının çevresinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz sürdüğü öğrenilirken, bu sabahki çalışmalara 12 kişilik bir timle Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı. 

Kar ve Göral için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları; 21 dalgıç, 3 Sahil Güvenlik botu, su altını robot kameralarla tarayan roll cihazları ile gerçekleştirilirken, ekiplere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki deniz itfaiyecileri de destek veriyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği Su Altı Arama Kurtarma Ekibi üyesi Nurettin Çelikçi, ekip olarak balıkçı teknesinin alabora olmasından bu yana geçen bir haftayı aşkın sürede Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın öncülüğünde süren arama çalışmalarına destek verdiklerini vurgulayarak, kayıp 2 balıkçı genç bulununcaya kadar da çalışmalara aralıksız katkı vereceklerini belirtti.
Deniz yüzeyi ve deniz dibinde gerçekleşen çalışmalarda termal cihazların da kullanıldığı öğrenildi.  

Etiketler: ayvalık, balıkçı

 

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