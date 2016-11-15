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Ayvalık’ta 23 göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 23 Kongo’lu göçmen yakalandı.


15 Kasım 2016 16:37

Alınan bilgiye göre, bir Sahil Güvenlik helikopterinin Ege Denizi'nde yaptığı rutin devriye sırasında, Ayvalık'a bağlı Maden Adası açıklarında bir fiber teknede yabancı uyruklu göçmenlerin olduğunu tespit edildi. Helikopter pilotunun telsizle durumu bildirmesiyle harekete geçen Ayvalık Sahil Güvenlik botları aralarında 2 çocuk, 9 kadının da bulunduğu 23 göçmeni yakaladı. Cunda Adası’na getirilen Kongo’lu 23 göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin ilaç, gıda gibi insani yardımlar yaptığı göçmenleri, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi’ne teslim edecekleri öğrenildi. 

Suat Salgın
 

Etiketler: kaçak göçmen


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