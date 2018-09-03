Diğer
Kategoriler

Ayvalık’ta 4 FETÖ’cü ile onlara yardım eden şahıs tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 4 kişi ile onlara yardım ve yataklık yapan 1 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayvalıkta 4 FETÖcü ile onlara yardım eden şahıs tutuklandı

03 Eylül 2018 21:52

31 Ağustos tarihinde Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sarımsaklı Çıplak Ada mevkiinde devriye görevi yaptığı sırada fiber tekne ile Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığını tespit etmiş, 4 kişi ve 2 çocuğu kurtarmıştı. Yakalanan Erol K., Gülistan K., Aydın D., Şehri D. ve E.N.D., Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Yapılan kimlik tespiti ile GBT sorgusu ve üst aramaları neticesi şüphelilerin FETÖ\PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve Bursa’da haklarında adli işlem yapıldığı belirlendi. Üzerlerinde toplam 13 bin euro ve 5 bin 350 dolar ele geçirilen şüphelilerden Gülistan K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Polis, şüphelilere yardım ettiği belirlenen Arslan A.'yı da düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalayarak bugün öğle saatlerinde Ayvalık Adliyesine sevk etti. Mahkemeye çıkarılan Erol K., Aydın D., Şehri D. ve Arslan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suat Salgın
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç