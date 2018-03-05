Diğer
Kategoriler

Ayvalık’ta 43 kaçak göçmen yakalandı

AyrınBalıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Ayvalıkta 43 kaçak göçmen yakalandı

05 Mart 2018 20:51

Edinilen bilgiye göre, Cunda Adası Pateriça mevkiinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 16'sı çocuk olmak üzere 33 Suriye ve 10 Somali uyruklu toplam 43 göçmen, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Olayda O.O, M.D., V.G., N.K., M.E. ve B.K adlı 6 organizatör de gözaltına alındı. İlaç, yiyecek, içecek ve giyim eşyası gibi insani ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi. Gözaltına alınan 6 organizatörün ise Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. 

Etiketler: ayvalık, kaçak göçmen

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç