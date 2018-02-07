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Ayvalık’ta 47 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 47 mülteci yakalandı.

Ayvalıkta 47 mülteci yakalandı

07 Şubat 2018 17:57

Sabah saatlerinde Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapmakta olan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Hakkıbey Yarımadası’nın sahil kısmında bir grup mülteci olduğunu tespit ederek, jandarmayı haberdar etti. Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aralarında 5 çocuk, 12 kadın olmak üzere Suriye, Afganistan, Irak, Gabon, Gine, Gana, Çad, Angola, Mali ve Orta Afrika uyruklu 47 kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı.
Küçükköy Jandarma Karakolu’na getirilen 47 göçmene ısınmaları için battaniye, ilaç, su ve sıcak yiyecek gibi insani yardımlar yapıldı. Mülteciler daha sonra Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. 

Etiketler: balıkesir, mülteci

 

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