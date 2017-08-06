Ayvalık'ta 60 Suriyeli göçmenin umuda yolculuğu suya düştü

Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık’a bağlı Sarımsaklı açıklarında rutin devriye görevi yapan Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, bir şişme bot içerisinde Midilli Adası’na doğru giden, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu kaçak göçmenleri fark etti.



Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, üzerinde fazla ağırlık olan ve bu yüzden de batma tehlikesi geçiren şişme botun üzerindeki 60 Suriye uyruklu göçmeni kurtardı.



Kurtarılan göçmenler Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Burada yiyecek ve içecek gibi insani yardımların yapıldığı 60 Suriyeli göçmenin, yapılacak yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi’ne gönderileceği öğrenildi.

Suat Salgın