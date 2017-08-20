Ayvalık’ta aynı ormanda bir yangın daha çıktı

Alınan bilgiye göre; saat 15.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık 3 dönüm alanda etkili oldu. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 4 arazöz, 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

Ekiplerin hummalı çalışması sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, 2 gün önce yanan ormanda çıkan yangın sonrasında bölgede soğutma çalışmaları yapan ekiplerin anında müdahalesi sonrasında yangın hemen söndürülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vatandaşları ormanlık alanlarda gezerken özellikle sigara izmariti ve piknik ateşi yakmamaları konusunda uyardı.

Suat Salgın