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Ayvalık’ta Edip Akbayram rüzgârı esti

Usta sanatçı Edip Akbayram, sanat yaşamının 45. yıldönümü nedeniyle düzenlediği yaz konserleri serisine Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden başladı.

Ayvalıkta Edip Akbayram rüzgârı esti

22 Temmuz 2017 10:14

Ayvalık Belediyesi’ne ait Açık Hava Tiyatrosu’nda yüzlerce hayranıyla bir araya gelen Edip Akbayram’ı protokol koltukları yerine halkın arasına karışarak konseri izleyen Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da yalnız bırakmadı.

45 yıllık sanat geçmişinde her biri dillerden düşmeyen şarkılarını Ayvalıklılar için seslendiren usta sanatçıya, kızı Türkü Akbayram Çınar ve amfi tiyatroyu dolduran yüzlerce hayranı da vokalistlik yaptı.

‘Güzel Günler Göreceğiz’ adını taşıyan konserlerinin ilk etabı olan Ayvalık’ta sahneye çıkmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden usta sanatçı Akbayram, “Sanat yaşamımda 45. yılımı sürdürüyorum. Sanat dünyasında var olmaya çalışıyorum. 45. yılımızı Türkiye’nin yaşamış olduğu karamsar bir siyasi politika içinde biz yine de dinleyicilerimize ‘Güzel Günler Göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz’ şarkılarını söyledik ve söylüyoruz. Konserimizin adı da zaten, ‘Güzel Günler Göreceğiz’ Bu yüzden de ben bu ülkenin bir sanatçısı olarak hiçbir zaman karamsar olmadım. Karamsar da olmayacağım. Sizlerin de umudur her zaman yüreğinizde ve beyninizde yaşatacağınıza inanıyorum. Çünkü bu ülke, bizim ülkemiz. Bu Cumhuriyet, bizim Cumhuriyetimiz Son 150 yılın siyasi konjonktürüne baktığız zaman, dünya hiç bir lider kendi ulusunun çocuklarına bayram hediye etmemiştir. Onu bir kişi hediye etmiştir. Bana göre dünyanın en büyük devrimcisi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. O’nu şükranla anıyorum. Herkes bilsin ki; bu ülkede Cumhuriyetin bekçileri yaşıyor ve yaşayacaktır” diye konuştu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Edip Akbayram, konseri sahne kıyısından izleyen Turgay Ezer adlı engelli bir vatandaşın yanına kadar giderek tokalaşmayı ihmal etmezken, konser sonunda Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer usta sanatçının 45. sanat yıldönümünü kızı Türkü’ye bir buket çiçek takdim ederek kutladı. 

Suat Salgın


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