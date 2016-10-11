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Ayvalık’ta jandarmadan fuhuş operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı mevkiinde İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda fuhuş yaptıkları iddia edilen Kırgızistan uyruklu 8 kadınla, kadınları fuhşa teşvik ettiği savunulan 5 kişi yakalandı.


11 Ekim 2016 17:19

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı mevkiinde yaklaşık 1 aylık teknik takip sonucunda düğmeye basan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki birimler, gece saatlerinde 5 ayrı ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 8 kadın ile kadınları fuhşa sevk ettikleri savunulan A.K. (46), Y.K. (40), Ö.K. (45) adlı erkek şahıs ile N.S. (50) ve A.E. (45) adlı iki kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmanın yaptığı tahkikat sırasında yabancı uyruklu 8 kadın serbest bırakılırken, A.K., Y.K., Ö.K., N.S. ve A.E. yargılanmak üzere Ayvalık Adliyesi’ne götürüldü.

Suat Salgın
BALIKESİR 

Etiketler: fuhuş operasyonu, jandarma


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