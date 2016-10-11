Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı mevkiinde yaklaşık 1 aylık teknik takip sonucunda düğmeye basan Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki birimler, gece saatlerinde 5 ayrı ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 8 kadın ile kadınları fuhşa sevk ettikleri savunulan A.K. (46), Y.K. (40), Ö.K. (45) adlı erkek şahıs ile N.S. (50) ve A.E. (45) adlı iki kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmanın yaptığı tahkikat sırasında yabancı uyruklu 8 kadın serbest bırakılırken, A.K., Y.K., Ö.K., N.S. ve A.E. yargılanmak üzere Ayvalık Adliyesi’ne götürüldü.

Suat Salgın

BALIKESİR