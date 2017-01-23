Diğer
Kategoriler

Ayvalık’ta korkutan kaza

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde alkollü olduğu savunulan bir sürücünün kullandığı özel otomobil önce yol kenarında park halindeki bir araca daha sonra da seyir halindeki bir panelvana çarptı.

Ayvalıkta korkutan kaza

23 Ocak 2017 07:26
Ayvalık’ta korkutan kaza - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre; saat 23.30 sıralarında alkollü olduğu savunulan S.E yönetimindeki 48 D 8505 plakalı otomobil Eski Otogar mevkiinden ilçe merkezine oldukça süratli bir şekilde giderken kontrolden çıktı.
Ayvalıklıların ‘Bada’ olarak da adlandırdıkları Atatürk Caddesi üzerindeki eski bir zeytin fabrikasının tankları önünde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 10 YU 445 plakalı araca yandan büyük bir süratle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç,yol kenarındaki özel bir kargo şirketinin şubesine girerek kargo şubesinin camlarını ve bankosunu kırarken, kazaya neden olan özel otomobil savrularak yol kenarındaki bir çöp konteynırına daha sonra da seyir halindeki 10 YG 173 plakalı panelvana çarparak durabildi.

Kazada S.E adlı sürücü çeşitli yerlerinden yaralanarak olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü S.E’nin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenilirken, maddi hasarla atlatılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Suat Salgın
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!