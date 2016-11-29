Edinilen bilgilere göre, Akşam saatlerinde hortum ve fırtınanın vurduğu Ayvalık gece saat 03.00 sıralarında da aşırı sağanak yağışa maruz kaldı. Ayvalık'ta etkili olan yağış nedeniyle ilçenin bir çok cadde ve sokağı sular altında kaldı. Sel suları en çok E 87 İzmir Çanakkale Karayolunu etkiledi. Sel suları seyir halindeki TIR'ları ve araçları sürükledi. Bölgede bir çok iş yeri ve sular altında kaldı. Selin etkilediği bölgede çok sayıda ekip ve iş makinesi biriken suları tahliye için yoğun bir çaba harcıyor.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise AFAD ekipleri tarafından botlar ile kurtarılıyor. Bölgede çok sayıda vatandaşın sel suları nedeniyle mahsur kaldığı öğrenilirken ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yağıştan kaçmak için yol kenarlarındaki dinlenme tesislerine sığınan vatandaşları araçları ise suların içine adeta gömüldü. Şu ana kadar sel felaketi bölgesinden yaralı ve ölüm haberi gelmezken bilançonun günün ilk ışıkları ile ortaya çıkması bekleniyor.

Emrah Elmas