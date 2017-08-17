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Ayvalık’ta yangın sonrası yürek yakan görüntü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası’nda çıkan orman yangını sonrası ortaya çıkan görüntü yürekleri burktu.

Ayvalıkta yangın sonrası yürek yakan görüntü

17 Ağustos 2017 20:07
Ayvalık'taki orman yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Hakkıbey Yarımadası’nda saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını kısa sürede poyraz rüzgarının da etkisiyle yayıldı. Yangını 2 amfibik uçak, 4 helikopter, 32 araröz ve 3 dozer müdahale etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alındı. Yangın sonrasında yeşil doğası ile birçok turisti bölgeye çeken Hakkıbey Yarımadasında 3 hektarlık çam ormanı küle döndü. Tabiat Parkında çıkan yangın sonrasında yeşil adeta siyaha boyandı.

İtfaiye ekipleri bölgede akşam saatleri olmasına rağmen soğutma çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Tedbir amaçlı boşaltılan sitelere ise vatandaşlar dönmeye başladı.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Gökay Bacan, “Hep birlikte müdahale ettik. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, Ayvalık Belediyesine ait iş makinaları, helikopterler ve uçaklar ile daha büyük bir facianın önüne geçildi ve engellendi. Yangın kontrol altında soğutma çalışması yapılıyor” dedi.

Çıkış sebebinin daha tam tespit edilemediğini ifade eden Bacan, “Muhtemelen bir sigara izmaritinden şüpheleniliyor. Can ve mal kaybımız yok şu anda. Sadece ormanlık ve makilik alanlarımız yanmış durumda” dedi.

Emrah Elmas - Bekir Terzioğlu
 

Etiketler: ayvalık, orman yangını


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