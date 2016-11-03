Alınan bilgiye göre; isminin T.E. olduğu öğrenilen 25 yaşındaki kapkaççının 15 gün önce Manisa’dan Ayvalık’a geldiği ve geçtiğimiz hafta yaşlı bir kadının çantasını çalarak içindeki 200 lirayı alarak kaçtığı kaydedildi. T.E adlı şahıs Çarşamba günü de bir başka yaşlı kadının çantasını çalmış, kadının cüzdanından sadece 10 lira çıkmıştı. Polis, her iki olayda güvenlik kamerası ile belirlediği T.E’nin peşine düşerek, şahsı metruk bir binada saklanırken yakaladı. Yakalan T.E’nin suçunu itiraf ettiği ve işlediği çeşitli suçlardan araması bulunduğu öğrenildi. T.E. bugün adliyeye sevk edildi.