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Ayvalık'ta zeytinlik yangını

Ayvalık'ta zeytinlik yangını
Ayvalık'ta zeytinlik yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kırcalar kırsal mahallesinde zeytinlik alanda çıkan yangında yaklaşık 4 dekarlık alandaki zeytin ağaçları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre; saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple Kırcalar Kırsal Mahallesi'nin Kırtepe mevkiinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. 

Şiddetli poyrazın etkisiyle hızla büyüyen yangına, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Ayvalık Orman Bölge Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler 5 arasöz ve 4 su tankeri ile müdahale etti. 

Yaklaşık 2 saat süren yangına müdahale sırasında Kırcalar Mahallesi sakinleri de ekiplere yardım etti.
Yapılan hummalı müdahalelerin ardından zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı. 

Zeytinlik sahibi Ahmet Çobanoğlu, çıkan orman yangında ilk belirlemelere göre; yaklaşık 100 zeytin ağacının küle döndüğünü söyledi. 

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