Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 Karayolu’nun Ayvalık sapağında yaklaşık 2 ay önce İlçe Müftüsü Mehmet Emin Karataş, ardından geçtiğimiz hafta motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesi Adnan ve Kıymet Tabak çiftinin hayatını kaybetmesi ve önceki gün de 18 zeytin işçisinin yaralandığı kazaların ardından harekete geçen Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Güvenliği ve Sinyalizasyon birimi ekipleri kavşakta incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından kavşaktaki sinyalizasyon ışıklarının nizami olduğu sonucuna varılırken bölge genelindeki 503 kavşak içerisinde sıklıkla ölümlü kazaların yaşandığı tek kavşağın Ayvalık sapağı olduğunu belirtildi. Sokol kavşağı olarak ta bilinen Ayvalık sapağında sürücü hataları nedeniyle söz konusu kazaların meydana geldiğini belirten yetkililer, kavşaktaki sinyalizasyon ışıklarının dakika süreleri üzerinde ayarlamalar yaparak kazaların önüne geçebilmek için çalışma yapacaklarını belirtiler.