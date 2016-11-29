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Ayvalık’taki selde 800 hayvan telef oldu

Metrekareye 215 kilogram yağmurun düştüğü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 6 bin 500 dönümlük tarım arazisinin sular altında kaldığı ve yaklaşık 800 hayvanın telef olduğu bildirildi.

Ayvalıktaki selde 800 hayvan telef oldu

29 Kasım 2016 18:56

Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı sel felaketi sonrasında yaşanan acı bilançoyu açıkladı. Nazlı, “İlk belirlemelere göre 6 bin 500 dönüm arazi sular altında. Ayrıca 750 küçükbaş, 27 büyükbaş ve 1 atın telef olduğu bilgisini aldık. Bazı kümeslerde çatı çökmesinden dolayı tavukların da telef olduğu söyleniyor. Yaklaşık 700 dönümlük zeytinlik alanda hasar var. Bunlar yeni dikilmiş küçük ağaçlar. Büyük ağaçlarda fazla sıkıntı yok" dedi.

Altınova Mahallesi'nde bir besi çiftliğinde hayvan bakıcılığı yapan Osman Kuşaksız,"Gece birden su bastı. 450 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Biz kendi canımızı zor kurtardık. Adeta gırtlağımıza kadar su bastı. Nasıl kaçacağımızı şaşırdık. Çok üzüntülüyüz. Telef olanlar arasında yeni doğmuş kuzular var. Bir kısmı çatının çökmesiyle ama çoğu boğularak öldü" diye konuştu.

Ayrıca Ayvalık sahillerinde 20'ye yakın balıkçı teknesi de battığı öğrenildi. 

Emrah Elmas
 

Etiketler: ayvalık, sel


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