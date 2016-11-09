Lise Caddesi üzerindeki bir işletmenin sahipleri Ahmet ve Esat Vuran kardeşler, ayvanın da suyunu çıkarıp içecek olarak müşterilerine sundu. Sonbahar ve kış aylarında portakal, limon, nar suyu gibi içeceklere büyük talep olduğunu belirten Esat Vuran, "Bir müşterimin tavsiyesi üzerine ayvayı sıkma makinesinden geçirerek içecek haline getirdim. İçenler memnun kaldıkları gibi bazı rahatsızlıklara da iyi geldiğini söyledi. Buraya her gün ayva suyu içmek için özel müşterilerimiz geliyor. Bir ayvadan bir su bardağı su çıkıyor. Ayva cildi yeniler ve insanı güzelleştirir" dedi.

Türkiye'de ayvayı içecekler arasına ilk kendisinin kattığını söyleyen Vuran, buluşu sayesinde 'ayvayı yedik' lafzının artık 'ayvanın suyunu içtik' ile birlikte tarihteki yerini de aldığını belirtti. Esat Vuran, bir su bardağı ayva suyunu 6 TL'den sattığını sözlerine ekledi.

Hayatında ilk defa ayva suyu içtiğini belirten vatandaşlar ise, "Ayva suyu gerçekten çok lezzetliymiş. Herkese tavsiye ederim" diye konuştular.

Hüseyin Efe