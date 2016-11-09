Diğer
Kategoriler

Ayvanın da 'suyu' çıktı

Kütahya'da bir işletmeci, ayvayı da içecekler arasına kattı.

Ayvanın da suyu çıktı

09 Kasım 2016 10:50

Lise Caddesi üzerindeki bir işletmenin sahipleri Ahmet ve Esat Vuran kardeşler, ayvanın da suyunu çıkarıp içecek olarak müşterilerine sundu. Sonbahar ve kış aylarında portakal, limon, nar suyu gibi içeceklere büyük talep olduğunu belirten Esat Vuran, "Bir müşterimin tavsiyesi üzerine ayvayı sıkma makinesinden geçirerek içecek haline getirdim. İçenler memnun kaldıkları gibi bazı rahatsızlıklara da iyi geldiğini söyledi. Buraya her gün ayva suyu içmek için özel müşterilerimiz geliyor. Bir ayvadan bir su bardağı su çıkıyor. Ayva cildi yeniler ve insanı güzelleştirir" dedi.

Türkiye'de ayvayı içecekler arasına ilk kendisinin kattığını söyleyen Vuran, buluşu sayesinde 'ayvayı yedik' lafzının artık 'ayvanın suyunu içtik' ile birlikte tarihteki yerini de aldığını belirtti. Esat Vuran, bir su bardağı ayva suyunu 6 TL'den sattığını sözlerine ekledi.

Hayatında ilk defa ayva suyu içtiğini belirten vatandaşlar ise, "Ayva suyu gerçekten çok lezzetliymiş. Herkese tavsiye ederim" diye konuştular. 

Hüseyin Efe

Etiketler: ayva suyu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!