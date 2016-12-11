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Ayyıldız Tim PKK destekçisi siteleri hackledi

Türk hacker grubu Ayyıldız Tim, bölücü terör örgütü PKK’ya destek veren çok sayıda hesap ve siteyi hackledi.

Ayyıldız Tim PKK destekçisi siteleri hackledi

11 Aralık 2016 22:55

Ünlü hacker grubu Ayyıldız Tim, başta PKK olmak üzere teröre destek veren ve terör propagandası yapan pek çok siteye siber saldırı düzenledi. PKK destekçisi olduğu bilinen çok sayıda sayfayı ele geçiren Ayıldız Tim, bu siteler üzerinden terör karşıtı paylaşımlarda bulundu. Ele geçirilen sayfaları grubun Facebook ve Twitter hesabından duyuran grup üyeleri, Al-i İmran Suresi’nden, “De ki: Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehennemin dibine sürüleceksiniz” ayetini paylaştı ve terörle mücadele eden asker ve polislere selam gönderdi.  

Caner Ünver


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