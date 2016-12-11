Ünlü hacker grubu Ayyıldız Tim, başta PKK olmak üzere teröre destek veren ve terör propagandası yapan pek çok siteye siber saldırı düzenledi. PKK destekçisi olduğu bilinen çok sayıda sayfayı ele geçiren Ayıldız Tim, bu siteler üzerinden terör karşıtı paylaşımlarda bulundu. Ele geçirilen sayfaları grubun Facebook ve Twitter hesabından duyuran grup üyeleri, Al-i İmran Suresi’nden, “De ki: Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehennemin dibine sürüleceksiniz” ayetini paylaştı ve terörle mücadele eden asker ve polislere selam gönderdi.

Caner Ünver