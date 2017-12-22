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Az daha apartmanı yıkıyordu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir binada süren yıkım çalışmaları sırasında yan apartmanın kolonuna zarar veren kepçe operatörü, apartmanın tahliye edilmesine sebep oldu.

Az daha apartmanı yıkıyordu

22 Aralık 2017 11:20

Atatürk Bulvarı üzerinde iki apartman arasında bulunan müstakil bir evin yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü, yanlışlıkla yan binanın ikinci katının duvarını yıkıp binanın kolonuna da zarar verdi. Duvarı yıkılan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Binada yaşayanların şikayeti üzerine olay yerine gelen Karacabey Belediyesi inşaat mühendisleri, binanın güvenlik açısından tahliye edilmesine karar verdi.

Biri matbaa olmak üzere dört işyeri ve 8 daire bulunan apartman için çıkan tahliye kararı sonrası polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Soğuk havada sokakta kalan vatandaşlar tepki gösterdi. Gidecek yeri olmayan ev sahiplerine, yıkım işini yapan firma tarafından otelden yer ayrılırken, işyerleri mühürlenen esnaf ise, “Savcılığa giderek şikayetçi olacağız. Bizim mağduriyetimizi kim karşılayacak? Karşımızda bir muhatap yok. Neyin ne olacağı belli değil. Kim gelip kontrol edecekse etsin” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan, bugün Bursa’dan yetkililerin gelerek binada inceleme yapacakları ve ardından gerekli kararın verileceği öğrenildi. 

Halil İbrahim Tunalı
 

 

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