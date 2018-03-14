AZ TV, İdman TV Canlı İzle: Beşiktaş Bayern Münih Maçı AZ TV canlı izle | BJK BAYERN AZ TV CANLI

Beşiktaş Bayern Münih canlı izle... UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında gösterdiği performansla alkış alan ve grubu lider bitirerek üst tura yükselmeyi başaran Beşiktaş, son 16 turunda turnuvanın favori ekiplerinden Bayern Münih'le eşleşmişti. Almanya'da oynanan ilk maçta Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve tur için umutlarını tüketti. Rövanş mücadelesinde bugün saat 20.00'de Vodafone Park'ta Bayern Münih'i konuk edecek olan siyah-beyazlılar, taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor. Beşiktaş Bayern Münih maçı ile ilgili tüm bilgiler ise bu haberimizde yer alıyor... Peki BJK Bayern maçı AZ TV, İdman TV ekranlarından şifresiz ve canlı izlenecek mi? İşte Beşiktaş Bayern Münih AZ TV İdman TV canlı izle linki….

BEŞİKTAŞ 1 - 2 BAYERN MÜNİH

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Vodafone Park'ta yenilgisi yok

Siyah-beyazlılar yeni stadı Vodafone Park'ta hiçbir Avrupa mücadelesinde yenilgi yüzü görmedi. Bugüne kadar 6 Şampiyonlar Ligi ve 3 Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında boy gösteren siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 5 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Şenol Güneş'in öğrencileri, iç sahada ise 12 maçtır yenilmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlarda Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'yla berabere kalıp, Skenderbeu'yu mağlup etmişti. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Porto ve Benfica'yla berabere kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Olympiakos, Hapoel Beer Sheva ve Lyon maçlarından galibiyetle ayrıldı. Kara Kartal, bu sezon Devler Ligi'nde evinde oynadığı maçlarda Monaco ve Porto'yla berabere kalıp, Leipzig'i 2-0'la geçti.

Bayern'e karşı 3 mağlubiyet

Beşiktaş ile Bayern Münih 1997-1998 sezonunda da karşı karşıya geldi. O sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, Alman ekibiyle yaptığı 2 maçta da 2-0'lık mağlubiyetler aldı. Son 16 turunda rakibiyle oynadığı ilk maçtan da 5-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı 3 maçta da mağlup olurken, hiç gol atamadı. Sezona taraftarlarının beklentisinden uzak başlayan Bayern Münih, tecrübeli teknik adam Jupp Heynckess'in takımın başına geçmesinin ardından yüksek bir ivme yakaladı. Heynckess'le çıktığı 19 lig maçında 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bayern, yeni hocasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kazanmayı başardı.

Arjen Robben: "Beşiktaş deplasmanında muazzam bir atmosfer olacak"

Bayern Münih'in yıldız oyuncuları, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Arjen Robben, ilk maçtaki skor avantajını unutmaları gerektiğini belirterek, "İstanbul'da büyük bir atmosfer var ve bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız" dedi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşı için İstanbul'a gelecek olan Bayern Münih, yarın Atatürk Havalimanı'na inecek. 5-0 biten ilk maçın rövanşı için hazırlıklarına başlayan Alman ekibinde yıldız isimler, açıklamalarda bulundu. İyi oynamak istediklerini belirten savunmanın önemli ismi Mats Hummels, "Sıcak bir atmosfer olacak ve kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ı hiçbir şekilde hafife almayacaklarını söyleyen Thomas Müller, "Biz gezi yapmak için İstanbul'a gitmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu maçı da kazanarak üst tura çıkmak istiyoruz. Yüzde 100 ciddi bir futbol sergileyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Robben: "0-0 gibi başlamamız gerekiyor"

İlk maçta elde edilen 5-0'lık skoru unutmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı yıldız Arjen Robben, "İstanbul'daki maça 0-0 başlamamız gerekiyor. 5-0'lık skor tabii ki rahatlamamıza neden olabilir ama futbolda her şey mümkün. Bizi, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ta muazzam bir atmosfer bekliyor. Çok özel bir stat. Bu özel stadın keyfini çıkarmalıyız ama aynı zamanda dikkatimizin de dağılmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a İngiliz hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda çarşamba günü evinde oynayacağı Bayern Münih ile karşılaşmasını Michael Oliver yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Beşiktaş'ın Bayern Münih ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Vodafone Park'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak. Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında Almanya'da rakibine 5-0 mağlup olmuştu.





