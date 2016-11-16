Azerbaycan, Dünya Haber Ajansları 5. Kongresi, OANA 16. Genel Kurul Toplantısı ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Haber Ajansları Başkanlar Konseyi 22. toplantısına ev sahipliği yapıyor. Haydar Aliyev Fonu ve AZERTAC’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantılara farklı ülkelerden 100’e yakın haber ajansının 200’e yakın başkan ve temsilcisi, medya uzmanları, BM ve UNESCO yetkilileri katılıyor. Resmi açılışı Haydar Aliyev Merkezinde yapılan kongrede, “Haber üretiminin geleceği”, “Haber ajansları - yeni teknolojilerin ve sosyal medyanın olanakları”, “Haber ajanslarının inovasyonu”, “Multimedyanın geleceği için gazeteci eğitimi”, “Gazetecilik misyonunun korunması” başlıklı paneller düzenlenecek.

Kongrenin açılış konuşmasında Azerbaycan’da basın ve birçok özgürlükleri temin ettiklerini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Bu etkinliği medya tarafından ülkemizin başarılarına verilen değer olarak kabul ediyoruz. Bağımsızlığımızın 25 yılı gösteriyor ki, biz Azerbaycan’da basın özgürlüğünü ve birçok özgürlükleri temin ettik. Çeşitli uluslararası medya organları bazı durumlarda aynı olayı tamamen farklı bir şekilde sunuyor. Bu, siyasetin etkisinden kaynaklanmaktadır. Azerbaycan özgür basın istiyor. Bakü’de yapılan kongrenin bu açıdan ileriye doğru bir adım olacağına inanıyoruz. Azerbaycan’da ilk demokratik cumhuriyet 98 yıl önce kuruldu. İlk demokratik cumhuriyet 2 yıl yaşasa da, demokratik geleneklerin temelini attı. O zaman kadınlara oy hakkı verilmişti ve henüz birçok Avrupa ülkesinde böyle hukuk yoktu. Bugün ise Azerbaycan uluslararası arenada yüksek etkiye sahip bir ülkedir. Azerbaycan birkaç yıl önce 155 ülkenin desteği ile BM Güvenlik Konseyi'nin gayri daimi üyesi seçildi. Uluslararası topluluğun birçok üyesi Azerbaycan'ı destekledi. Bu faaliyetimize sorumlu, güvenilir bir ortak olmamıza verilen destek oldu. Azerbaycan bağımsız dış politika yürüten devlettir ve bu politika milli çıkarlara dayanıyor. Azerbaycan'ın geleceği kendi elindedir. Azerbaycan nadir ülkelerdendir ki hem İslam İşbirliği Teşkilatı hem de Avrupa Konseyi üyesidir. 2008 yılında Avrupa ve İslam ülkelerinin kültür bakanları toplantısını yaptık. Bu, tarihi bir başarıydı. Sonra bu, ‘Bakü Süreci’ adını aldı. Halkımızın çok kültürlülük gelenekleri, çeşitli dinler, milletler arasında sağlıklı ilişkilerin kurulması açısından parlak bir örnektir” diye konuştu.

Oturumlarda OANA, Avrupa Haber Ajansları Birliği Konferansı (EANA) ve Arap Haber Ajansları Federasyonu (FANA) başkanları, Associated Press, Reuters, Xinhua, Anadolu Ajansı (AA), TASS, France Press, Press Association, EFE, Yonhap, Kyodo, TT, SPA, BTA, AAP, İRNA, DPA, Notimex, ATPE ve başka haber ajanslarının üst düzey yöneticileri konuşma yapacak. Kongrede AZERTAC ile İspanya’nın EFE, Paraguay’ın İP ve Bahreyn'in BNA ajansları arasında işbirliği anlaşmaları imzalanacak. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), Dünya Haber Ajansları Kongresi ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) başkanlığını devralacak. Kongrede başkanlığı devralacak AZERTAC, 2016-2019 yıllarında Dünya Haber Ajansları Kongresinin başkanlığını yürütecek.

18 Kasım’da başlayacak OANA 16. Genel Kurul Toplantısı’na 40 haber ajansından 80’den fazla üst düzey yönetici katılacak ve toplantıda başkanlık Azerbaycan'a geçecek ve AZERTAC, üç yıl OANA’ya da başkanlık yapacak.

Kamil Nadirli