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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev için Moskova'da 2 saat koştu

Rusya’da yaşayan İlham Şirinov isimli Azerbaycanlı bir eski sporcu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in doğum günü şerefine başkent Moskova sokaklarında 2 saat 3 dakika koşu yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev için Moskovada 2 saat koştu

24 Aralık 2017 22:01


Azerbaycanlı 60 yaşındaki eski sporcu İlham Şirinov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in portresini göğsüne asarak, Aliyev'in doğum günü şerefine Moskova'da koşu yaptı. Şirinov, "Bugün 24 Aralık, İlham Aliyev’in doğum günüdür. Bu sebeple şu an Azerbaycan Büyükelçiliği önünden Moskova Kremlin ve diğer merkezi sokaklarda koşu yapacağım. Koşu yaparak onun doğum gününü böyle tebrik etmek istiyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Ona uzun ömür ve güzel yaşam diliyorum. Her zaman ailesi ve sevdikleri ile birlikte mutlu seneler geçirmesini aynı zamanda bulunduğu konumda büyük işler başarmayı diliyorum" dedi. 

Şehriyar İmanbeyli

 

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