Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM heyetini kabul etti

Görüşmede Volkan Bozkır, Bakü’ye ziyaretinin amacının Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolararası ilişkiler komitesi ile birlikte yapılan oturumda yer almak olduğunu vurguladı. Bozkır, birkaç gün sonra Azerbaycan’da yaşanan kanlı 20 Ocak katliamının yıl dönümünün anılacağını ve 2018’de önemli olayların yaşanacağını söyledi. Bu yıl Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100 yıl dönümünün, Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü Ermeni işgalinden kurtarılmasının 100. yıl dönümünün, ayrıca bağımsızlığını yeniden elde ettikten sonra Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devletin Türkiye olmasının 25. yılını kutlanması ile ilgili bir takım etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Geçtiğimiz yıl içinde üç kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakanı, ayrıca çeşitli bakan ve milletvekillerinin Azerbaycan'a önemini kaydederek, ülkelerimiz arasında dostluk ve işbirliği ilişkilerinin sürekli sağlamlaştığını, Azerbaycan ile Türkiye'nin uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliği içinde olduğunu ve bir birlerine karşılıklı destek olduklarını söyledi. Aliyev, TBMM Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Volkan Bozkırın Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaretin başarılı olacağına, parlamentolararası ilişkilerin Azerbaycan-Türkiye birliğini ve işbirliğini daha da güçlendireceğine emin olduğunu belirtti.

2018’in ülkemiz tarihinde önemli bir yılı olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bu yıl büyük projeler gerçekleştireceğinden emin olduğunu ifade etti.TBMM Dışişleri Komisyon heyetini Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov ve Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov tarafından kabul edilecek.

Kamil Nadirli