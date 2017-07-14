Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 15 Temmuz mesajı

Darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Aliyev, Türk halkına bir kez daha başsağlığı dileyerek Türk halkının kahramanlığını övdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılan mesajda Aliyev, “Darbe girişimi karşısında demokrasi mücadelesi veren Türk halkı, bir kez daha halkının iradesine karşı kimsenin duramayacağını ispat etti” dedi. Darbe girişimi karşısında kendi canı pahasına ülkesini savunan Türk halkının bu davranışının, Azerbaycan'da gerçek bir kahramanlık örneği olarak anıldığını belirten Aliyev, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Türk halkına da bir kez daha başsağlığı diledi.

Kamil Nadirli