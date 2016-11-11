FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubunda mücadele eden ve 3 maçta 7 puan toplayan Azerbaycan, tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Azerbaycan, ilk maçında deplasmanda San Marino'yu ardından da konuk ettiği Norveç'i 1-0'lık skorla geçti. Üçüncü maçında ise Çek Cumhuriyeti deplasmanına konuk olan Azeriler buradan da 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Azerbeycan A Milli Takımı elde ettiği sonuçlarla 7 puan toplayarak 9 puanlı Almanya'nın ardından grubunda ikinci sırada yer alıyor.

Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin çalıştırdığı Azerbaycan Milli Takımı, elemelerde ilk üç karşılaşmada kalesinde gol dahi görmeyerek tüm dikkatleri üzerinde toplamaya başardı.

Azerbaycan FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu dördüncü maçında bu akşam Türkiye saati ile 22:45'te Kuzey İrlanda'ya konuk olacak.

AZERBAYCANLILAR HEYECANLI

Azerbaycan Milli Takımının aldığı başarılı sonuçlar Azerbaycan halkını sevince boğdu. Büyük bir heyecan yaşayan Azeriler özellikle sosyal medyada #niyedeyox" (neden olmasın?) etiketiyle bir çok paylaşımda bulunuyor.

İşte FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde gecenin maçları;

A GURUBU

22:45 - Fransa - İsveç

C GURUBU

22:45 - Çek Cumhuriyeti - Norveç

22:45 - Kuzey İrlanda - Azerbaycan

22:45 - San Marino - Almanya

E GURUBU

20:00 - Ermenistan - Karadağ

22:45 - Romaya - Polonya

22:45 - Danimarka -Kazakistan

F GURUBU

22:45 - İngiltere -İskoçya

22:45 - Malta - Slovenya

22:45 - Slovakya - Litvanya

Serhat Ural