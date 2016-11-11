FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubunda mücadele eden ve 3 maçta 7 puan toplayan Azerbaycan, tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.
Azerbaycan, ilk maçında deplasmanda San Marino'yu ardından da konuk ettiği Norveç'i 1-0'lık skorla geçti. Üçüncü maçında ise Çek Cumhuriyeti deplasmanına konuk olan Azeriler buradan da 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Azerbeycan A Milli Takımı elde ettiği sonuçlarla 7 puan toplayarak 9 puanlı Almanya'nın ardından grubunda ikinci sırada yer alıyor.
Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin çalıştırdığı Azerbaycan Milli Takımı, elemelerde ilk üç karşılaşmada kalesinde gol dahi görmeyerek tüm dikkatleri üzerinde toplamaya başardı.
Azerbaycan FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu dördüncü maçında bu akşam Türkiye saati ile 22:45'te Kuzey İrlanda'ya konuk olacak.
AZERBAYCANLILAR HEYECANLI
Azerbaycan Milli Takımının aldığı başarılı sonuçlar Azerbaycan halkını sevince boğdu. Büyük bir heyecan yaşayan Azeriler özellikle sosyal medyada #niyedeyox" (neden olmasın?) etiketiyle bir çok paylaşımda bulunuyor.
İşte FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde gecenin maçları;
A GURUBU
22:45 - Fransa - İsveç
C GURUBU
22:45 - Çek Cumhuriyeti - Norveç
22:45 - Kuzey İrlanda - Azerbaycan
22:45 - San Marino - Almanya
E GURUBU
20:00 - Ermenistan - Karadağ
22:45 - Romaya - Polonya
22:45 - Danimarka -Kazakistan
F GURUBU
22:45 - İngiltere -İskoçya
22:45 - Malta - Slovenya
22:45 - Slovakya - Litvanya
Serhat Ural