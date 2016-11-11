Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor

Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C grubunda mücadele eden ve ilk 3 maçta 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan Azerbaycan A Milli Takımı bu akşam Kuzey İrlanda deplasmanına konuk olacak.

Azerbaycan Dünya Kupasına yürüyor

11 Kasım 2016 09:59

FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubunda mücadele eden ve 3 maçta 7 puan toplayan Azerbaycan, tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Azerbaycan, ilk maçında deplasmanda San Marino'yu ardından da konuk ettiği Norveç'i 1-0'lık skorla geçti. Üçüncü maçında ise Çek Cumhuriyeti deplasmanına konuk olan Azeriler buradan da 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Azerbeycan A Milli Takımı elde ettiği sonuçlarla 7 puan toplayarak 9 puanlı Almanya'nın ardından grubunda ikinci sırada yer alıyor. 

Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin çalıştırdığı Azerbaycan Milli Takımı, elemelerde ilk üç karşılaşmada kalesinde gol dahi görmeyerek tüm dikkatleri üzerinde toplamaya başardı. 

Azerbaycan FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C Grubu dördüncü maçında bu akşam Türkiye saati ile 22:45'te Kuzey İrlanda'ya konuk olacak.

AZERBAYCANLILAR HEYECANLI

Azerbaycan Milli Takımının aldığı başarılı sonuçlar Azerbaycan halkını sevince boğdu. Büyük bir heyecan yaşayan Azeriler özellikle sosyal medyada #niyedeyox" (neden olmasın?) etiketiyle bir çok paylaşımda bulunuyor.

İşte FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde gecenin maçları;

A GURUBU
22:45 - Fransa - İsveç

C GURUBU
22:45 - Çek Cumhuriyeti - Norveç
22:45 - Kuzey İrlanda - Azerbaycan
22:45 - San Marino - Almanya

E GURUBU
20:00 - Ermenistan - Karadağ
22:45 - Romaya - Polonya
22:45 - Danimarka -Kazakistan

F GURUBU
22:45 - İngiltere -İskoçya
22:45 - Malta - Slovenya
22:45 - Slovakya - Litvanya

Serhat Ural

Etiketler: Azerbaycan, Azerbaycan A Milli Takımı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!