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Azerbaycan milletvekili Paşayeva: 'FETÖ konusunda Türkiye kadar hassasız'

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, FETÖ konusunda Türkiye ne kadar hassas davranıyorsa Azerbaycan’ın da o kadar hassas davrandığını söyledi.

Azerbaycan milletvekili Paşayeva: FETÖ konusunda Türkiye kadar hassasız

24 Temmuz 2017 09:19

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde “Karabağ Sokak” açılışına katılmak üzere bölgeye gelen Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ı ziyaret etti. Burada belediye başkanı Karaaslan ile bir süre görüşen Azerbaycan milletvekili Paşayeva daha sonra ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ konusunda ve diğer terör örgütleri ile mücadelede Türkiye’nin her zaman yanında olduklarını ifade eden milletvekili Paşayeva, "Türkiye’nin düşmanı bizim de düşmanımızdır" dedi. Paşayeva, “Azerbaycan her zaman net her zaman tavrını ortaya koymuş bir devlettir. Azerbaycan’da Türkiye devleti, Türk milleti buradaki insanımızın aleyhine hiçbir faaliyet olamaz. Bunu yapmak isteyenlere izin verilmez. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın son Türkiye ziyaretinde dediği gibi Azerbaycan devletinin hem devlet politikasında hem de halkının düşüncesinde tam oturmuş bir düşünce. Cumhurbaşkanımız Türkiye ziyaretinde Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür dedi. Türkiye ne kadar güçlenirse bu bizim gücümüzdür. Türkiye zayıflarsa o bize de zarardır. Nasıl ki Azerbaycan güçlenirse Türkiye’nin gücüdür. Azerbaycan zayıflarsa Güney Kafkasya’da Türkiye’nin gücü zayıflamış olur. O yüzden Türkiye devletimize burada vatanımızı zayıflatacak kim olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun fark etmez bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadele de Azerbaycan Türkiye’nin yanındadır. Ve sadece Azerbaycan sesini devletimizin içerisinde değil tüm uluslar arası platformda da Türkiye ile beraber bu çalışmaları yürütür. Türkiye’ye karşı bir terör faaliyeti Türkiye’ye karşı bir terör örgütü bu Azerbaycan’a da karşı yapılmış gibi biliyoruz hissediyoruz. O yüzden de hangi dönemde de olursa olsun yani Azerbaycan devleti özgürlüğünü tekrar kazandıktan bugüne kadar hiçbir zaman Türkiye aleyhine küçücük bir faaliyete de izin vermedi ve bundan sonra da hiçbir zaman izin vermez. Bunu Cumhurbaşkanımız da açık söyledi. Halkımızın da ister 15 Temmuz ister PKK terör örgütü ister diğer terör örgütleriyle mücadelede de ortaya koyduğu tavır ortadadır. Türkiye’ye zarar veren bize zarar verir. Türkiye’ye düşman olan bizim dostumuz olamaz. Türkiye’ye bu vatan devletine düşman bizim düşmanımızdır. Dost bizim dostumuzdur. Azerbaycan bugün olduğu gibi dünde bugünde yarın da her zaman terör ile mücadelede de Türkiye’mizin yanındadır. O yüzden siz Türkiye’den bu konuda ne kadar hassassanız bilin ki bizde o kadar sizin kadar hassasız” şeklinde konuştu. 

Coşkun Sağlamdin


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