Azerbaycan Milli Meclisinden Türkiye'ye destek

Gündemdeki meselelerin müzakeresinden önce Meclis Başkanı Oktay Asadov bu konuya değinerek, Türkiye'nin Avrupa Konseyini kuran devletlerden biri olduğunu hatırlatan AKPM’nin bu kararını eleştirdi. Asadov, “13 yıl önce Türkiye siyasi denetim sürecinden çıkarılsa da, yeniden siyasi denetime alınmasına karar verildi. Bununla ilgili bizim AKPM’deki temsilci heyetimiz bu karara sert bir şekilde karşı çıktı ve bu haksız karara itiraz bildirdi” dedi.

Parlamento oturumunda açıklama yapan Milletvekili Azay Guliyev yaptığı konuşmada, AKPM'nin Türkiye'ye karşı kararının ciddi dayanağı olmadığını ve sübjektif karar olduğunu bildirdi. Milletvekili Guliyev, “AKPM Türkiye'de darbe girişimini kınamadı, bu konuya kayıtsız kaldı. Türkiye'nin 1949 yılından itibaren üyesi olduğu kurumun aldığı bu karar çok üzücüdür. AKPM kararında ‘Türkiye neden FETÖ’cüleri temizliyor?’ ‘Türkiye’de referandum OHAL'de gerçekleşti’. Her ülke teröre karşı mücadele ediyor ve bu adımı atmalı. Geçen yıl Fransa'da terör saldırısı nedeni ile OHAL ilan edildi ve bugün Fransa'da seçimler OHAL döneminde gerçekleşiyor. Neden Fransa'ya karşı böyle karar alınmıyor. Zira bazı güçler, Türkiye'de başarısız darbenin kısasını almak istiyor” diye konuştu.

AKPM kararının Müslüman ülkelere karşı çifte standartların mevcut olduğunu gösterdiğini ifade eden Milletvekili Ganire Paşayeva, “Bunu Azerbaycan olarak her zaman biz de yaşıyoruz. AKPM ilkelerine göre, kuruma üye olan ülke diğer ülkenin topraklarını işgal edemez, fakat Ermenistan uzun yıllardır Azerbaycan topraklarını işgal altında tutuyor. Buna rağmen AKPM Ermenistan'a karşı hiçbir baskı yapmıyor. Bu kurumda çifte standartlar mevcut” şeklinde konuştu.

Milletvekili Zahid Oruc, AKPM kararının kasıtlı olduğunu ifade etti. Söz konusu kararın Türkiye'nin bağımsız siyasetini engellemek amacı taşıdığını kaydeden Oruc, “Azerbaycan, haklı olarak bu konuda Türkiye ile dayanışmadadır” dedi.

AKPM'in Türkiye'ye karşı kararının da şaşkınlık verici bir şey olmadığını ifade eden Milletvekili Siyavuş Novruzov, “Biz birçok kez Avrupa kurumlarının bize karşı adaletsiz kararlarına tanık olduk. Türkiye'nin iç işlerine karışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli



