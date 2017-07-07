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Azerbaycan, saldırı girişiminde olan Ermeni birliklerini vurdu

Azerbaycan ordusu, saldırı hazırlığında bulunan Ermeni birliklerini vurdu.

Azerbaycan, saldırı girişiminde olan Ermeni birliklerini vurdu

07 Temmuz 2017 16:40

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ateşkes hattının Fuzuli-Hocavent istikametinde saldırı hazırlığında bulunan Ermeni birliklerinin vurulduğu belirtildi.

Nokta atışlarla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda Ermenistan askerinin öldüğü, taburda askeri araçların imha edildiği ve askeri alt yapının da kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.

Savunma Bakanlığı, sivillere ve askerlere karşı yapılacak saldırıların önlenmesi amacıyla Azerbaycan ordusunun savaşa hazır duruma getirildiğini de duyurdu. 

Kamil Nadirli


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