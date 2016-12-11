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Azerbaycan ve Pakistan'dan İstanbul saldırısına sert tepki

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ve Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile Pakistan Başbakanı Şerif, İstanbul'daki hain terör saldırısını şiddetle kınadı, Türk hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Azerbaycan ve Pakistandan İstanbul saldırısına sert tepki

11 Aralık 2016 11:15

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki hain terör saldırısıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı mesajda İstanbul Beşiktaş’ta yapılan hain terör saldırıları sonucu çok sayıda insanın ölümü ve yaralanması haberinin kendisini oldukça kederlendirdiğini belirtti. Aliyev, mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı dileyerek, “Bu terör saldırısını lanetliyor, terörizmin tüm tezahürlerine karşı birlikte ve kararlılıkla mücadele başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Terör saldırısıyla size, ölenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsen kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına başs 

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletirken Türk halkına başsağlığı diledi. Ayrıca hain saldırının Pakistan nezdinde şiddetle kınandığı belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Pakistan'ın terörizme karşı Türkiye ile ortak çabalara devam edeceğini söyledi ve derin üzüntü içerisinde bulunduklarını ifade etti. Başbakan Şerif ise açıklamasında terör saldırısını şiddetle kınarken, Türk hükümeti ve halkına taziyelerini sundu. Her iki açıklamada da Pakistan'ın güçlü bir şekilde Türkiye ile dayanışma içinde olduğu bildirildi. Başbakan Şerif, "Yaralılar ve hayatını kaybedenler için dua ediyoruz" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Hain terör saldırıları kardeş Türkiye'nin istikrarını yıkamayacak" denildi.

Etiketler: Azerbaycan, beşiktaş saldırı, Pakistan


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